У Гостиного двора задержали за плакат о дедушке в Чернигове

Как минимум четырех человек задержали у Гостиного двора в Петербурге 8 марта, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

У троих на плакате были лозунги, призывающие к миру. Еще у одного - "Как забрать дедушку из Чернигова?"

У Гостиного двора в Международный женский день стоит группа девушек с цветами в руках. Полицейские объявляют им в мегафон о недопустимости несанкционированных публичных мероприятий.

Напомним, противники действий России на Украине приходят к Гостиному двору ежедневно. 6 марта в Петербурге прошла крупная пацифистская акция, сопровождавшаяся массовыми задержаниями ее участников.