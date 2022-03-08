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Новости 14:44

У Гостиного двора задержали за плакат о дедушке в Чернигове

фото ЗакС политика У Гостиного двора задержали за плакат о дедушке в Чернигове

Как минимум четырех человек задержали у Гостиного двора в Петербурге 8 марта, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

У троих на плакате были лозунги, призывающие к миру. Еще у одного - "Как забрать дедушку из Чернигова?"

У Гостиного двора в Международный женский день стоит группа девушек с цветами в руках. Полицейские объявляют им в мегафон о недопустимости несанкционированных публичных мероприятий.

Напомним, противники действий России на Украине приходят к Гостиному двору ежедневно. 6 марта в Петербурге прошла крупная пацифистская акция, сопровождавшаяся массовыми задержаниями ее участников.


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