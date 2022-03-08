Shell отказалась от российских нефти и газа

Список компаний, прекращающих свою деятельность на территории России, пополнила англо-нидерландская Shell. Как говорится в опубликованном 8 марта сообщении компании, она намерена поэтапно выйти из всех российских углеводородных проектов.

"В качестве немедленного первого шага компания прекратит все спотовые закупки российской нефти. Она также закроет свои автозаправочные станции (АЗС) и производство авиационного топлива и смазочных материалов в России", — цитирует релиз компании "Интерфакс".

Shell также заявила об изменении цепочек поставки нефти с целью исключить из них российскую. "Мы сделаем это как можно быстрее, — пообещали в компании, — но физическое расположение и наличие альтернатив означают, что это может занять несколько недель и приведет к снижению производительности на некоторых наших нефтеперерабатывающих заводах".

Ранее о приостановке работы в России объявили Adidas и OBI, а компания Procter & Gamble сообщила, что приостановит рекламную активность в России и сократит количество товарных позиций на местном рынке.

Сегодня стало известно о том, что Россия заняла первое место в списке стран по количеству наложенных санкций. Половина из них начала действовать с 22 февраля, то есть после признания независимости ЛНР и ДНР.

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