Суд оштрафовал жителя Выборга за дискредитацию армии

Житель Выборга в Ленинградской области был оштрафован на 30 тысяч рублей по новой статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщил 8 марта "Интерфакс". По данным агентства, 58-летний мужчина устроил одиночный пикет с плакатом, содержимое которого суд счел противоречащим закону.

Ранее в Петербурге за аналогичные деяния были оштрафованы двое протестующих. Пушкинский районный суд назначил 35 тысяч рублей штрафа демонстранту, который вышел 6 марта на Невский проспект с пацифистским плакатом. В тот же день на Дворцовой площади развернула плакат протестующая, за что Дзержинский районный суд назначил ей наказание в виде 30 тысяч рублей. Еще одну участницу акции Василеостровский райсуд арестовал на пять суток.

Напомним, 4 марта Владимир Путин подписал закон о наказании за фейки об армии. Буквально за один день норма успешно преодолела три чтения в Госдуме и была одобрена членами Совета Федерации. Закон предполагает штрафы и лишение свободы для тех, кого сочтут распространителями неправды о Вооруженных силах. Максимальное наказание по статье составляет 15 лет заключения.