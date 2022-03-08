KFC и Pizza Hut заявили о приостановке развития в России

Американская компания Yum! Brands (которой принадлежат бренды KFC и Pizza Hut) объявила 8 марта о приостановке инвестиций и развития в России. Причиной такого решения послужила продолжающаяся "специальная военная операция" на Украине.

"Как и многие во всем мире, мы потрясены и опечалены трагическими событиями, разворачивающимися на Украине. Yum! Brands приостановила все инвестиции и развитие ресторанов в России, пока мы продолжаем оценивать дополнительные варианты", — цитируют "Известия" заявление компании.

Помимо этого, Yum! Brands заявила о планах перенаправить на гуманитарные цели доходы от операций в России.

Ранее стало известно о прекращении работы в России сети OBI. Узнав об этом, петербуржцы кинулись скупать товары в магазинах ретейлера.

Фото: страница KFC во «ВКонтакте»