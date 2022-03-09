McDonalds приостановит работу в России, но продолжит платить зарплату сотрудникам

Сеть популярных ресторанов McDonalds решила приостановить свою работу на российском рынке и закрыть 850 имеющихся у нее в России точек. При этом, в отличие от десятков других компаний, уходящих с отечественного рынка, в данном случае речь, согласно официальному заявлению, пока не идет об увольнениях. Всего в России сеть имеет 62 тысячи сотрудников.

"Мы понимаем, какое влияние окажет это решение на наших российских сотрудников и партнеров, поэтому мы готовы поддерживать их, так же, как и наших украинских коллег. В том числе мы продолжим платить зарплату всем сотрудникам McDonald`s в России", - говорится в тексте.

Руководство компании ссылается на серьезные нарушения в логистике и производственных цепочках. Вместе с тем в заявлении называется причина произошедшего: "гуманитарный кризис в Европе" и "причинение страданий ни в чем не повинным людям" в ходе конфликта на Украине. Компания, "молясь за мир", сочла необходимым своим поступком присоединиться к другим мировым брендам.

Накануне о приостановке своего развития в России объявили конкуренты McDonalds в сфере фастфуда — KFC и Pizza Hut, принадлежащие одним владельцам.

Напомним, что массовый отток международных компаний с российского рынка начался с 24 февраля, когда РФ начала военную спецоперацию на Украине.