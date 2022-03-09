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Новости 15:51

Михайлова отпустили в статусе подозреваемого

фото ЗакС политика Михайлова отпустили в статусе подозреваемого

Бывшего координатора штаба Навального в Петербурге* Дениса Михайлова днем 9 марта отпустили на свободу под обязательство о явке в суд.

Он проходит подозреваемым по статье 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Михайлов подтвердил ЗАКС.Ру, что в материалах дела говорится о восьми патронах и девяти гильзах времен Великой Отечественной войны, а также о пяти граммах пороха, о которых ранее писали "Фонтанка" и телеканал "78".

- Я занимаюсь раскопками. У меня много всего по теме Великой Отечественной войны. Я хранил это просто для себя, не для продажи, - рассказал Михайлов.

Он по-прежнему находится в статусе подозреваемого и по уголовному делу о лжеминировании. Обыск в его квартире по этому делу прошел 6 марта. После этого Михайлов провел двое суток в изоляторе временного содержания. Освободившись из ИВС, он был вновь задержан, уже в рамках нового дела.

*Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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