Михайлова отпустили в статусе подозреваемого

Бывшего координатора штаба Навального в Петербурге* Дениса Михайлова днем 9 марта отпустили на свободу под обязательство о явке в суд.

Он проходит подозреваемым по статье 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Михайлов подтвердил ЗАКС.Ру, что в материалах дела говорится о восьми патронах и девяти гильзах времен Великой Отечественной войны, а также о пяти граммах пороха, о которых ранее писали "Фонтанка" и телеканал "78".

- Я занимаюсь раскопками. У меня много всего по теме Великой Отечественной войны. Я хранил это просто для себя, не для продажи, - рассказал Михайлов.

Он по-прежнему находится в статусе подозреваемого и по уголовному делу о лжеминировании. Обыск в его квартире по этому делу прошел 6 марта. После этого Михайлов провел двое суток в изоляторе временного содержания. Освободившись из ИВС, он был вновь задержан, уже в рамках нового дела.



*Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.