Минобороны признало "несколько фактов" участия срочников в спецоперации на Украине

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил 9 марта о выявлении нескольких случаев участия военнослужащих срочной службы в частях, находящихся на территории Украины. Большинство из них уже выведены в Россию, добавил он.

"К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины", — произнес Конашенков в ходе брифинга Минобороны. "Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России", — заверил он.

По словам армейского представителя, "на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона", в результате чего ряд военнослужащих попали в плен. Среди них были и проходящие срочную службу, отметил Конашенков. По его словам, сейчас предпринимаются "исчерпывающие" меры как по вызволению захваченных военнослужащих, так и по недопуску срочников в места боевых действий.

В первые дни спецоперации на Украине Минобороны отрицало факт потерь с российской стороны. 2 марта ведомство сообщило о 498 погибших и 1 597 раненых.