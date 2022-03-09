Правительство Ленобласти озвучило меры поддержки бизнеса

Власти Ленинградской области совместно с бизнес-сообществом разработали меры поддержки предпринимателей в условиях санкционного давления, сообщила 9 мая пресс-служба администрации региона. Обсуждение состоялось на заседании местного оперштаба по развитию экономики.

Среди предложенных мер имеется субсидирование аренды коммерческих помещений для малого производственного бизнеса. Для этого чиновники планируют провести инвентаризацию таких помещений с целью создания их базы.

"Именно маленькие мобильные предприятия, которые готовы рисковать и быстро принимают решения, могут стать серьезным подспорьем в замещении компонентов, которые стали недоступны для российской промышленности в силу санкционных ограничений или логистики", ―высказался зампред правительства региона Дмитрий Ялов.

Кроме того, для малого и среднего бизнеса предлагают расширить доступ к микрозаймам по льготным ставкам. В строительной отрасли чиновники хотят использовать средства Фонда капитального ремонта для расходования на поэтапный ремонт зданий. В сельском хозяйстве предполагается увеличение сроков расходования грантов по программам "Агростартап" и "Семейный фермер".

Кроме того, для поддержки занятости областные чиновники намереваются организовать общественные работы. Трудящимся сулят оплату труда в размере двойной минимальной зарплаты. Кроме того, для попавших под угрозу увольнения обещают расширить программу опережающего обучения.

"Мы находимся в очень жестких условиях санкций, многие уже столкнулись с разрывом логистических цепочек, транспортных составляющих, изменениями в работе банковского сектора. Ключевая задача для нас ― бесперебойная работа предприятий и сохранение рабочих мест. Нам важно найти компромиссное решение с бизнесом с иностранным капиталом ― это предприятия, где работают жители области", — выступил на заседании оперштаба губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

О создании в Ленобласти оперативного штаба по развитию экономики стало известно 4 марта. Предполагается, что он займется мониторингом экономической ситуации, а также оказанием помощи предпринимателям.