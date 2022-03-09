Под закон о национализации в Петербурге рискуют попасть объекты на 150 миллиардов рублей

Общая стоимость объектов в Петербурге, принадлежащих иностранным девелоперам, оценивается в 150 миллиардов рублей, подсчитали опрошенные "Деловым Петербургом" участники рынка. Указанная сумма является приблизительной и не содержит стоимости гостиниц, сообщило 9 марта издание.

Сильнее всего иностранцы вкладывались в ретейл, уточняет "ДП". Например, ТЦ "Невский центр" принадлежит чешской PPF, 51% в ТЦ "Галерея" — американскому фонду Morgan Stanley, а финская SRV владеет "Охта Моллом" и 50% "Жемчужной плазы". Кроме того, шведская IKEA владеет двумя комплексами "Мега" и участком под строительство третьего.

Доля скандинавских строительных компаний на рынке Петербурга составляет менее 1,5%, утверждает издание.

Ранее стало известно о том, что правительственная комиссия одобрила возможность национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок. Предложение об этом содержится во втором пакете мер по поддержке отечественной экономики в условиях санкций.

Фото: страница ТРЦ «Галерея» во «ВКонтакте»