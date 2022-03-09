Правительственная комиссия одобрила национализацию имущества компаний, покидающих Россию

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила 9 марта второй пакет мер по поддержке отечественной экономики в условиях санкций. Среди прочего речь идет о "первом шаге к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок", говорится в Telegram-канале "Единой России".

С предложением о национализации имущества зарубежных компаний в условиях "специальной военной операции" на Украине ранее выступил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места", — полагают единороссы.

Согласно проекту, собственник сможет в течение пяти дней отказаться от внешнего управления при возобновлении работы или же в случае продажи доли с сохранением рабочих мест. Если этого не происходит, то суд должен назначить временную администрацию сроком на три месяца. Спустя этот срок акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется. Новый собственник должен будет сохранить не менее 2/3 сотрудников и продолжать деятельность не менее года.

После начала спецоперации на Украине зарубежные компании стали покидать российский рынок. Например, только сегодня стало известно о закрытии 70 ресторанов KFC и Pizza Hut и 850 точек McDonalds.