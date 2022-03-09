В России закрываются 70 ресторанов KFC и Pizza Hut

Компания Yum! Brands, владеющая ресторанами быстрого питания KFC и Pizza Hut, во второй день подряд выступила с важным сообщением, касающимся России. На этот раз крупная американская организация объявила о приостановке работы 70 своих точек на территории РФ.

Накануне речь в заявлениях Yum! Brands шла только о приостановке развития ее сети ресторанов в России и прекращении инвестирования в страну.

Ранее о закрытии 850 точек общепита в РФ объявил конкурент KFC и Pizza Hut - сеть ресторанов быстрого питания McDonalds, которая при этом намерена продолжать платить российским сотрудникам зарплату.