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Новости 14:39

В России закрываются 70 ресторанов KFC и Pizza Hut

фото ЗакС политика В России закрываются 70 ресторанов KFC и Pizza Hut

Компания Yum! Brands, владеющая ресторанами быстрого питания KFC и Pizza Hut, во второй день подряд выступила с важным сообщением, касающимся России. На этот раз крупная американская организация объявила о приостановке работы 70 своих точек на территории РФ.

Накануне речь в заявлениях Yum! Brands шла только о приостановке развития ее сети ресторанов в России и прекращении инвестирования в страну.

Ранее о закрытии 850 точек общепита в РФ объявил конкурент KFC и Pizza Hut - сеть ресторанов быстрого питания McDonalds, которая при этом намерена продолжать платить российским сотрудникам зарплату.


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