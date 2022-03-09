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Новости 21:13

Петербургские предприятия смогут направить 90 % расходов на разработки, заявили в Смольном

фото ЗакС политика Петербургские предприятия смогут направить 90 % расходов на разработки, заявили в Смольном

Губернатор Александр Беглов совместно с правительством Петербурга одобрил изменения в закон "О налоговых льготах", которые позволят городскому бизнесу направлять на научные разработки и создание новых технологий. Как сообщила пресс-служба градоначальника, воспользоваться новацией сможет, в том числе, и малый бизнес.

С 2020 года петербургские предприятия могут воспользоваться налоговым вычетом для возврата средств, вложенных в создание или реорганизацию производства. Новые изменения устанавливают максимальную планку вычета.

"Мы должны противостоять санкционному давлению. Новая мера поддержки позволит компаниям направить освободившиеся средства на создание опытных образцов, ускоренными темпами перейти к применению новых технологий и выпуску новой продукции", — приводит пресс-служба слова Беглова по этому поводу.

Ранее появилась информация, что Россия заняла первое место в мире по количеству наложенных санкций. Половина из них была введена с 22 февраля, после признания независимости ДНР и ЛНР.


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