Новые "политические" уголовки Петербурга

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Сразу несколько уголовных дел возбудили в Петербурге в первых числах марта после поднявшейся волны протестов из-за конфликта на Украине. Производства ведутся по статьям о "телефонном терроризме", насилии в отношении представителей власти, хулиганстве и незаконном хранении взрывчатого вещества.

Дело о порохе

Пока 8 марта россияне праздновали Международный женский день, близкие петербуржца Дениса Михайлова пытались его найти. Михайлов в 2017 - 2019 годах руководил штабом Алексея Навального в Петербурге*, теперь признанного экстремистской организацией и запрещенного в России. На время его руководства штабом пришлись крупные протестные кампании "навальнистов", в том числе акции "Он нам не царь" и митинг против повышения пенсионного возраста. Координатора хорошо знали полицейские, его превентивно задерживали и изолировали на время протестов с помощью административных арестов.

Оставив руководство штабом перед выборами 2019 года, Михайлов вскоре совсем покинул команду Навального. Некоторое время он развивал проект студенческого профсоюза "Преобразование", который оказался не слишком успешным, а на выборах 2021 года поддерживал либертарианку Марину Мацапулину. Экс-координатор остался в поле зрения силовиков. Так, в апреле 2021 года его арестовали на 7 суток за участие в январской протестной акции.

В воскресенье, 6 марта 2022 года, у Михайлова прошел обыск в рамках уголовного дела о лжеминировании. Ранее следственные действия по тому же поводу прошли у других активистов - феминисток, градозащитников, правозащитников, оппозиционных муниципалов. Все они занимались публичной деятельностью, но многие даже не были знакомы между собой.

Михайлова на два дня отправили в изолятор временного содержания. 8 марта его близкие и друзья сообщили, что он так и не вышел на связь. Позже выяснилось, что активиста снова задержали, уже по делу о незаконном хранении взрывчатых веществ (222.1 УК РФ).

Речь идет о 5 граммах пороха, найденных во время обыска вместе с патронами и гильзами времен Великой Отечественной войны. Михайлов объяснил ЗАКС.Ру, что эти предметы были найдены им во время раскопок.

- Я занимаюсь раскопками. У меня много всего по теме Великой Отечественной войны. Я хранил это просто для себя, не для продажи, - сказал Михайлов.

В момент написания материала он находился на свободе под обязательством о явке в суд.

Дело о лжеминировании

Обыски по делу о лжеминировании (ч.2 ст. 207 УК РФ) начались в Петербурге еще 5 марта. Ранее МВД предостерегало от участия в несанкционированных акциях протеста в воскресенье, 6 марта.

По неофициальным данным, уголовное дело завели из-за серии ложных сообщений в соцучреждения о якобы грозившей им угрозе.

Полицейские пришли по десяткам адресов людей, так или иначе связанных со внесистемной оппозицией. Следственные действия прошли в квартирах правых и левых активистов, правозащитников, муниципальных депутатов, феминисток и даже у противницы сноса СКК.

Большинство получили статус свидетелей. Однако как минимум 13 человек стали подозреваемыми. Они отпущены на свободу под обязательство о явке. Подробнее об этом деле читайте в материале ЗАКС.Ру.

Дело о чучеле

На Масленицу, 6 марта, в социальных сетях появился видеоролик с сожжением чучела в камуфляжной форме на льду Невы. Петербургские полицейские, изучив этот материал, возбудили уголовное дело по статье "хулиганство". Вскоре были задержаны подозреваемые: Игорь Мальцев и Софья Семенова. Главк опубликовал видеозапись фрагментов допросов молодых людей. Мальцев на ней признается и раскаивается в сжигании чучела.

По информации проекта "Апология", юристы которого оказывают поддержку активистам, 9 марта Мальцеву продлили срок задержания для предоставления возможности сбора дополнительных доказательств. Новое заседание по избранию меры пресечения должно состояться 11 марта.

Софье Семеновой Василеостровский районный суд 9 марта избрал меру пресечение в виде запрета определенных действий. Ей нельзя использовать средства связи и интернет для публикации чего-либо, посещать места проведения массовых мероприятий и общаться с другими участниками этого дела.

Дела о насилии над полицейскими

После серии несанкционированных митингов к 9 марта возбудили три уголовных дела. Два - по одному и тому же эпизоду. В ходе протестов 6 марта несколько участников акции попытались отбить задержанного, которого бил дубинкой сотрудник полиции. Инцидент произошел в переулке Пирогова. Сотрудники МВД гнались за толпой демонстрантов, время от времени выхватывая некоторых шедших в хвосте. Увидев, что к одному из задержанных человек в форме применяет спецсредство, два парня толкнули полицейского в спину. После случилась небольшая стычка, в результате задержали как минимум трех человек. Вечером того же дня Следственный комитет объявил о двух уголовных делах по статье о применении насилия к представителю власти (ч.1 ст. 318 УК РФ).

Одного из них - Валерия Дубенюка - обвиняют в попытке несколько раз ударить полицейского. На видео с места события видно как задержанный дважды неумело пытается ударить силовика по голове, но тот уворачивается. Позже протестующий и сотрудник сцепились в подобии борцовской схватки. В результате полицейский потерял видеорегистратор.

Другого задержанного - Кирилла Королева - обвинили только в том, что он толкнул полицейского. Его отправили под домашний арест до 5 мая.

"Королеву запрещено покидать квартиру, общаться с лицами по делу, использовать телефон и Интернет, отправлять и получать корреспонденцию", - уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Дубенюку на момент подготовки материала меру пресечения еще не избрали. 7 марта Октябрьский районный суд продлил ему срок задержания на 72 часа.

Тремя днями ранее до 2 мая под стражу отправили бармена Захара Татуйко. Его тоже обвиняют в применении насилия к представителю власти. Следствие считает, что Татуйко, оказавшись 2 марта среди участников протестной акции у Гостиного двора, прыснул в лицо полицейского из перцового баллона, чтобы помешать задержанию другого человека. Следком опубликовал видео, на котором Татуйко извиняется перед сотрудником МВД и признает вину.

Сергей Еремеев