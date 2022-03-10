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Новости 9:38

В Google Play россиянам внутри страны оставили только бесплатные приложения и игры

фото ЗакС политика В Google Play россиянам внутри страны оставили только бесплатные приложения и игры

Компания Google ограничит для граждан, находящихся внутри России, возможности использования своего магазина мобильных приложений Google Play. В самое ближайшее время внутри России можно будет скачивать только бесплатные приложения и игры, о чем сообщается на сайте компании.

Решение рифмуется с последней санкцией "дочки" компании, YouTube: минувшей ночью пользователи видеохостинга внутри России узнали, что лишаются всех вариантов монетизации, включая использование подписки YouTube Premium и получение доходов от нее (для авторов роликов).

Два этих шага объясняются позицией IT-гиганта по отношению к военной спецоперации РФ на Украине, начатой 24 февраля. С ней солидарны уже более 200 компаний, либо приостановивших свою деятельность в России, либо полностью и окончательно ушедших с российского рынка.


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