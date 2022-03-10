Минтранс хочет позволить авиакомпаниям не возвращать иностранные самолеты

Министерство транспорта разработало нормативный акт, по которому судьбу иностранных самолетов, взятых в пользование российскими авиакомпаниями, сможет решать специальная правительственная комиссия. Таким образом, у авиакомпаний может появиться право не возвращать транспортные средства лизингодателю. На проект постановления ссылается "Интерфакс". Речь в нем прежде всего идет о договорах лизинга, подписанных до 24 февраля, когда РФ начала спецоперацию на Украину и когда на нее посыпались новые международные санкции, в том числе связанные с авиацией.

Согласно проекту постановления, в случае, если лизингодатель затребует самолет или запчасти от него обратно до истечения договора, последнее слово останется за российскими чиновниками. Теоретически они смогут решить, что самолет подлежит дальнейшей эксплуатации в России. Кроме того, документ предусматривает расчет с лизингодателем в рублях - валюте, которая продолжает стремительно дешеветь.

Отметим, что введенные Евросоюзом в связи со спецоперацией на Украине санкции накладывают запрет на поставку в Россию гражданских самолетов, а также обязывают лизингодателей разорвать в течение месяца контракты с российскими авиакомпаниями. Отчасти поэтому Росавиация в начале марта рекомендовала приостановить рейсы за рубеж самолетов, зарегистрированных в зарубежном реестре: ведомство опасается их принудительной посадки и ареста. Во исполнение этих рекомендаций "Аэрофлот" и "Победа" прекратили с 8 марта все международные рейсы, за исключением полетов в Минск.