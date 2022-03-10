Думские эсеры внесли законопроект, упрощающий получение политического убежища в России

Фракция "Справедливой России - За правду" в Госдуме, ссылаясь на становящуюся все более сложной геополитическую обстановку, внесла законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства всеми желающими. Нынешний порядок, по мнению лидера партии Сергея Миронова, чересчур сложен и не отвечает моменту: нужно пять лет непрерывно находиться в России, имея законный доход и вид на жительство.

"Граждане США, Евросоюза, Украины и некоторых других недружественных стран должны получить возможность приобрести российское гражданство автоматически до 31 декабря 2022 года. Единственное условие – владение русским языком и наличие хотя бы одного родителя, родившегося на территории РСФСР или в Российской Федерации", - вкратце изложил он суть своего предложения.

По сведениям Миронова, его соотечественники, в предыдущие десятилетия покинувшие страну, сегодня сталкиваются с беспрецедентной дискриминацией и нужно им помочь.

"Мир увидел, как в "демократической" Европе русских детей выгоняют из школ, студентов отчисляют из вузов, многие люди лишились работы только за то, что они говорят на русском языке", - рассказал политик.

Вместе с тем, по наблюдениям Миронова, многие люди, популяризирующие русский язык за рубежом, нуждаются в политическом убежище. Поэтому эсеры хотят упростить и данную процедуру, что в свою очередь, облегчит и получение гражданства.

Отметим, что пренебрежительному отношению к россиянам за границей посвятила свою новую работу группа "Ленинград".