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Новости 14:58

Из-за сообщения о минировании эвакуировали СПбГУ и Академическую гимназию при нем

фото ЗакС политика Из-за сообщения о минировании эвакуировали СПбГУ и Академическую гимназию при нем

Днем 10 марта экстренные службы эвакуировали главное здание СПбГУ на Университетской набережной, а также Академическую гимназию при университете, сообщает ТАСС со ссылкой на петербургский главк МЧС.

В вузе успели сообщить, что угроза не подтвердилась и что студенты и гимназисты вернулись к занятиям.

Примечательно, что аналогичные эвакуации уже дважды случались с начала марта.

Отметим, что две недели назад стало известно о выделении Академической гимназии при СПбГУ регулярного федерального финансирования.


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