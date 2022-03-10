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Новости 16:52

Шнуров объявил о "самоотстранении" с поста генпродюсера RTVI

фото ЗакС политика Шнуров объявил о "самоотстранении" с поста генпродюсера RTVI

Музыкант Сергей Шнуров сообщил 10 марта  о том, что приостанавливает свою деятельность на посту генерального продюсера RTVI из-за несовпадения личной позиции с редакционной политикой телеканала. По словам лидера "Ленинграда", в ближайшее время он намерен заниматься музыкой.

"Я принял решение сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, поэтому в текущей ситуации хочу сообщить о временном самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI, — заявил Шнуров. — В контексте происходящих событий мое мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI, не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом".

В ответ CEO RTVI Ольга Пивень заявила, что команда RTVI "полностью поддерживает" решение Шнурова о приостановке деятельности на занимаемом посту. "Учитывая культурные, религиозные, политические особенности взглядов нашей международной аудитории, мы понимаем, что конфликт между этими взглядами и личной позицией Сергея, высказываемой им в его музыкальных произведениях, будет неизбежен", — уточнила она и пожелала коллеге "успехов в его начинаниях".

Шнуров занимал должность генпродюсера RTVI с лета 2020 года. В последнее время он, среди прочего, прославился клипами с критикой губернатора Петербурга Александра Беглова.

Фото: страница Сергея Шнурова во «ВКонтакте»


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