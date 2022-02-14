"Мерси, Баку": В новом клипе о Беглове Шнуров вспомнил о южной родине главы Северной столицы

Группа "Ленинград" презентовала очередной клип, который и на сей раз оказался посвящён петербургскому градоначальнику Александру Беглову. Видео опубликовано в YouTube-канале музыкальной команды.
В тексте песни лидер группировки Сергей Шнуров вспоминает о родине губернатора — столице Азербайджана, Баку. Там, констатирует исполнитель, "не бывает снега и сосулек", в отличие от города, которым Беглов руководит ныне.
В первом куплете содержатся следующие строки:
"Масштаб их личности один —
Беглов и Пётр I.
Беглов в костюмчике сновал,
А Пётр — в солдатской робе.
Один наш город основал,
Ну, а другой его угробит".
Напомним, "Мерси, Баку" стала уже третьей песней, в которой лидер "Ленинграда" критикует власти города на Неве.
Первым был "Пока так", посвящённый мусорному коллапсу и засилью снега, второй стала песня "Покаянная", в которой Шнуров повинился за свою критику. Проблема уборки города нашла также отражение в одном из видео на песню "Одна нога".
Беглов, в свою очередь, назвал песни Шнурова матерными частушками.