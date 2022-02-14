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Новости 10:54

"Мерси, Баку": В новом клипе о Беглове Шнуров вспомнил о южной родине главы Северной столицы

фото ЗакС политика "Мерси, Баку": В новом клипе о Беглове Шнуров вспомнил о южной родине главы Северной столицы

Группа "Ленинград" презентовала очередной клип, который и на сей раз оказался посвящён петербургскому градоначальнику Александру Беглову. Видео опубликовано в YouTube-канале музыкальной команды.

В тексте песни лидер группировки Сергей Шнуров вспоминает о родине губернатора — столице Азербайджана, Баку. Там, констатирует исполнитель, "не бывает снега и сосулек", в отличие от города, которым Беглов руководит ныне.

В первом куплете содержатся следующие строки:

"Масштаб их личности один —

Беглов и Пётр I.

Беглов в костюмчике сновал,

А Пётр — в солдатской робе.

Один наш город основал,

Ну, а другой его угробит".

Напомним, "Мерси, Баку" стала уже третьей песней, в которой лидер "Ленинграда" критикует власти города на Неве.

Первым был "Пока так", посвящённый мусорному коллапсу и засилью снега, второй стала песня "Покаянная", в которой Шнуров повинился за свою критику. Проблема уборки города нашла также отражение в одном из видео на песню "Одна нога".

Беглов, в свою очередь, назвал песни Шнурова матерными частушками.

Фото: скриншот видео / YouTube


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