Глава комитета по труду не увидел проблем из-за ухода "Макдоналдса"

Власти Петербурга не ожидают взрывного роста безработицы из-за санкций и ухода иностранных компаний, заявил 10 марта председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко. По его мнению, вводимые зарубежными государствами меры против России пойдут Петербургу только на пользу.

Как заявил чиновник, зарубежный бизнес "в основном" соблюдает российское законодательство. Поэтому, в случае приостановки деятельности, его сотрудники должны будут получить несколько зарплат. Кроме того, город окажет поддержку потерявшим работу. В частности, уволенные горожане смогут обратиться в службу занятости или же заняться переподготовкой. "В рамках "антисанкций" эту услугу смогут получить несколько тысяч человек", — приводит слова Чернейко "Петербургский дневник".

В своем выступлении Чернейко коснулся и новостей о закрытии ресторанов McDonald's. Подобные известия не вызвали у него тревоги и, наоборот, заставили порассуждать о пользе санкций.

"Санкции тоже пойдут в плюс. Мир дал нам знать, что не хочет работать с нами по нашим правилам, – ну и хорошо, мы будем жить по своим правилам. Закрывается "Макдоналдс" – хорошо, у нас есть "Теремок". Мы научились производить продукты хорошего качества", — заявил он (цитата по "Петербургскому дневнику").

Ранее компания McDonald's заявила о закрытии своих ресторанов на территории России. Комментируя это, спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал пожелание увидеть на месте закрывшихся точек общепита заведения "У дяди Вани".

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