На месте McDonalds Володин видит сеть заведений "У дяди Вани"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин легко воспринял известие о близящемся закрытии сети ресторанов быстрого питания McDonalds, которая таким образом отреагировала на российскую внешнюю политику последних недель. По его экономической оценке, не существует оснований для драматизации этого события, поскольку популярный общепит есть чем заменить.

"McDonalds — 100% российское сырье. Заявили, что закрываются. Ну и хорошо, закрывайтесь. Только завтра там уже должен быть не McDonalds, а "У дяди Вани". Рабочие места должны быть сохранены, а цены снижены: вот такой подход", - произнес единоросс в стенах федерального парламента.

Особенностью безвременного закрытия 850 ресторанов McDonalds на территории России, намеченного на понедельник 14 марта, станет забота о сотрудниках: им пообещали сохранять зарплату. Конкуренты сети, KFC и Pizza Hut, тоже закрывают свои российские заведения, выражая тем самым отношение к военной спецоперации на Украине.