Детские группы пустят в музеи и театры

Власти Петербурга анонсировали смягчение коронавирусных запретов. Изменения в постановление № 121, регламентирующее запреты из-за пандемии COVID-19, подписал губернатор Александр Беглов.
Начиная с 11 марта в городе снимается запрет на посещение учреждений культуры организованными группами детей. Речь идет о музеях, театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах и выставках.
Ранее власти Петербурга отменили необходимость предъявлять QR-коды при посещении общественных мест. Соответствующее решение вступило в силу с 4 марта.