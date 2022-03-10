Детские группы пустят в музеи и театры

Начиная с 11 марта в городе снимается запрет на посещение учреждений культуры организованными группами детей. Речь идет о музеях, театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах и выставках.

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