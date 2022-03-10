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Новости 17:46

Детские группы пустят в музеи и театры

фото ЗакС политика Детские группы пустят в музеи и театры

Власти Петербурга анонсировали смягчение коронавирусных запретов. Изменения в постановление № 121, регламентирующее запреты из-за пандемии COVID-19, подписал губернатор Александр Беглов.

Начиная с 11 марта в городе снимается запрет на посещение учреждений культуры организованными группами детей. Речь идет о музеях, театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах и выставках.

Ранее власти Петербурга отменили необходимость предъявлять QR-коды при посещении общественных мест. Соответствующее решение вступило в силу с 4 марта.

Фото: pixabay


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