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"Коммерсантъ": нехватка рабочей силы на петербургских стройках может превысить 60%

фото ЗакС политика "Коммерсантъ": нехватка рабочей силы на петербургских стройках может превысить 60%

Дефицит рабочей силы на стройках Петербурга может достигнуть отметки 60% и выше, сообщил 10 марта "Коммерсантъ-СПб". Причиной этого может стать падение курса рубля и отток мигрантов из города, сообщили изданию эксперты рынка.

По словам гендиректора строительной компании "СтройКрафт" Николая Большакова, начиная с 2008 года строители делали ставку на мигрантов, сокращая тем самым расходы и снижая себестоимость. "Такое замещение привело к тому, что профессия абсолютно перестала быть востребованной у отечественных специалистов. Однако с началом пандемии рынок пересмотрел подход, но оказалось, что заменять иностранцев попросту некем", — сообщил Большаков.

Как уточняет "Коммерсантъ", дефицит работников в строительстве наблюдался и ранее. До недавнего времени в Петербурге он сохранялся на отметке 25%.

Ранее стало известно об уходе с рынка шведского застройщика Bonava и финского строительного концерна YIT.

Фото: pixabay


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