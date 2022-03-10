Обвиняемый в нападении на полицейского демонстрант арестован на два месяца

Октябрьский районный суд отправил 10 марта под арест петербуржца Валерия Дубенюка, задержанного на протестной акции в воскресенье. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ).

Как сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов, на заседании Дубенюк ходатайствовал о домашнем аресте. Свое поведение на акции он объяснил следующим образом: "Во время нападения мне показалось, что там девушка в розовой шапке, я хотел оттолкнуть полицейского и отбежать, но меня обхватил другой сотрудник, я начал сопротивляться. Он крепко меня держал, я первый начал".

В ответ следователь заявил, что на видеозаписи "происходит задержание мужчины в коричневой куртке и желтой шапке, в дальнейшем установлено, что этот мужчина еще и лысый". Также он объявил, что у Дубенюка якобы нашли некие материалы с призывами "дальше осуществлять борьбу".

В своей речи Дубенюк сообщил, что "был не в себе", а еще видел, как "сотрудник полиции использовал дубинку", что вызвало у протестующего эмоциональный отклик. Поступок свой он назвал "опрометчивым" и поблагодарил полицейских, "что не применили огнестрел".

Суд отправил петербуржца под арест до 5 мая.

Инцидент с участием Дубенюка произошел 6 марта в переулке Пирогова. Горожанин поучаствовал в стычке с полицией, после чего был задержан. Более подробно узнать о новых "политических" уголовных делах в Петербурге можно в материале ЗАКС.Ру.