За дискредитацию военных посыпались штрафы

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В Петербурге по новой статье о дискредитации военных привлекли уже пять человек. Еще как минимум одна женщина ожидает судебного заседания. Кто-то из них был с пацифистским плакатом, кто-то - выкрикивал лозунги, кто-то сделал и то, и другое. Этого оказалось достаточно, чтобы суд оштрафовал их на 30-40 тысяч рублей.

Изменения в административный и уголовный кодексы внесли 5 марта. По новой статье 20.3.3 КоАП, человека могут оштрафовать за "публичные действия, направленные на дискредитацию использования" российской армии. Для физического лица предполагается штраф в 30-50 тысяч рублей. Если человек при этом призывал к проведению несанкционированной акции, то штраф может составлять 50-100 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц сумма наказания больше.

В Уголовный кодекс тоже внесли статью о дискредитации военных. Если человека уже привлекли к административной ответственности по этому поводу и с того момента прошло меньше года, то ему грозит штраф в 100-300 тысяч рублей, принудительные работы до 3 лет или реальный срок до 3 лет. Если действия обвиняемого повлекли смерть по неосторожности, причинение вреда имуществу или здоровью граждан, массовое нарушение общественного порядка или другое, то штраф может возрасти до 1 млн рублей, а тюремный срок до 5 лет тюрьмы. Подробно о нововведениях в кодексах ЗАКС.Ру рассказывал в своем материале.

Работать по новой административной статье стали оперативно, пока только по первой части - без призыва к несогласованному мероприятию. Последняя крупная несанкционированная акция прошла в Петербурге 6 марта, часть задержанных на ней решили привлекать по ст.20.3.3 КоАП.

Сначала стало известно о Наталье Вакутиной. Объединенная пресс-служба судов Петербурга со ссылкой на протокол полиции сообщила, что женщина 6 марта на Невском проспекте якобы демонстрировала пацифистский плакат, где было написано два слова, одно из которых "нет", и выкрикивала такой же лозунг. Из сообщения пресс-службы судов следует, что этим Вакутина якобы выражала мнение об участии российских военных не в специальной военной операции. В полиции решили, что женщина таким образом "осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в ДНР и ЛНР в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, которые используются на основании решения Президента РФ и с согласия Совета Федерации ФС РФ". Пока дело только передано в суд, а заседание по нему не назначено, следует из карточки на сайте.

Еще пять человек в Петербурге уже привлекли к ответственности по новой статье. В фабулах у всех все примерно одно и то же. В частности, Кировский районный суд оштрафовал 7 марта Марию Герасимчук на 40 тысяч рублей по новой статье, сообщили ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе судов. Из решения суда следует, что Герасимчук была в том же месте, что и Вакутина. Она тоже демонстрировала плакат с похожей мыслью большому скоплению людей, но немного иного содержания. ЗАКС.Ру не может его цитировать из-за риска получить аналогичный штраф. Также Герасимчук якобы выкрикивала лозунг "публично, чтобы было слышно окружающим лицам", сказано в решении суда.

В Выборгском районном суде рассмотрели два дела по статье о дискредитации военных. Александр Левошкин и Андрей Шкалаберда получили штрафы по 35 тысяч рублей. Они якобы держали пацифистский плакат, где было написано два слова, и кричали эту же фразу, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе судов.

На 30 тысяч рублей Дзержинский районный суд оштрафовал Ольгу Мелкую, писала Объединенная пресс-служба судов. Там же сообщили, что женщина привлечена к ответственности за демонстрацию плаката желто-голубого цвета с надписью у Эрмитажа вечером 6 марта.

"Мелкая сообщила, что вину не признает, но подтвердила, что вышла с плакатом, чтобы заявить о своем отношении к происходящему в Украине и повлиять на ситуацию", - писала пресс-служба.

Там же сообщили, что Пушкинский районный суд оштрафовал на 35 тысяч рублей за дискредитацию военных Олега Чижевского. По данным пресс-службы судов, он тоже держал плакат из двух слов и выкрикивал аналогичный лозунг на Невском проспекте 6 марта.

По статье 20.3.3 КоАП о дискредитации российских военных привлекали людей и в других регионах. Правозащитный проект "Сетевые Свободы" рассказал, что их организация ведет уже 49 таких дел, а общая сумма штрафов составила 325 тысяч рублей. Помимо плакатов и выкрикивания лозунгов людей штрафуют и за другие действия. Например, одна из женщин привлечена по статье за то, что "повязала ленточку зеленого цвета, являющуюся символом мира, и демонстрировала ее публично", сообщили "Сетевые Свободы" в соцсетях.

Организация сообщила, что всего известно о 144 делах по привлечению за дискредитацию военных. Больше всего в Калининграде - 53 дела, уточнили в "Сетевых Свободах". Однако, у организации нет данных по Ленинградской области, а там такое дело тоже завели, сказано на сайте МВД России.

"В городе Выборг Ленинградской области 58-летний житель провел одиночный пикет и демонстрировал плакат, содержание которого дискредитировало Вооруженные силы Российской Федерации. Правонарушение выявлено и пресечено сотрудниками полиции. <...> Представленные полицией материалы были рассмотрены в суде. Установлено, что плакат с дискредитирующим лозунгом мужчина изготовил по месту своего жительства лично", - заявили в полиции.

По данным ведомства, суд признал жителя Выборга виновным. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Судя по информации на сайте "МВД Медиа", по статье о дискредитации власти людей привлекают по всей России от Калининграда до Благовещенска. О последнем случае региональная полиция рассказала на своем сайте:

"Установлено, что 6 марта гражданин с помощью мобильного телефона разместил в статусе мессенджера фейковый видеоролик, который содержал аудиовизуальный ряд применения военной техники и оружия, сопровождался данными о потерях российского спецконтингента и призывом к дальнейшему распространению данной информации".

Полиция считает, что этот ролик дискредитировал военных. Суд оштрафовал жителя Благовещенска на 30 тысяч рублей, добавили в МВД.

София Саттарова