Госдума приняла в третьем чтении закон об электронном голосовании на выборах всех уровней

На очередном пленарном заседании 11 марта депутаты Государственной думы большинством голосов приняли в третьем чтении поправки в законодательство о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Через второе чтение инициатива, позволяющая голосовать через гаджеты на выборах разных уровней, прошла накануне.

Характерно, что в поправках речь идет не только о технологической стороне вопроса: ими вводятся также и электоральные ограничения. Так, в пассивном избирательном праве поражаются граждане, замеченные в связях с организациями, чью деятельность РФ признала экстремистской.

Поправки также делают более строгими правила ведения агитационной кампании для кандидатов, которых РФ считает иноагентами или связанными с иноагентами.

Отметим, что ранее электронное голосование применялось только на выборах глав регионов и на выборах в Государственную думу, причем число субъектов Федерации, принимавших участие в новой процедуре, всякий раз было ограничено. В Петербурге ДЭГ не практиковалось еще ни разу из-за регулярных претензий Центризбиркома к Горизбиркому.