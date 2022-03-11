ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:19

Госдума приняла в третьем чтении закон об электронном голосовании на выборах всех уровней

фото ЗакС политика Госдума приняла в третьем чтении закон об электронном голосовании на выборах всех уровней

На очередном пленарном заседании 11 марта депутаты Государственной думы большинством голосов приняли в третьем чтении поправки в законодательство о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Через второе чтение инициатива, позволяющая голосовать через гаджеты на выборах разных уровней, прошла накануне.

Характерно, что в поправках речь идет не только о технологической стороне вопроса: ими вводятся также и электоральные ограничения. Так, в пассивном избирательном праве поражаются граждане, замеченные в связях с организациями, чью деятельность РФ признала экстремистской. 

Поправки также делают более строгими правила ведения агитационной кампании для кандидатов, которых РФ считает иноагентами или связанными с иноагентами.

Отметим, что ранее электронное голосование применялось только на выборах глав регионов и на выборах в Государственную думу, причем число субъектов Федерации, принимавших участие в новой процедуре, всякий раз было ограничено. В Петербурге ДЭГ не практиковалось еще ни разу из-за регулярных претензий Центризбиркома к Горизбиркому.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама