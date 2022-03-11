"Либо ты с нами, либо с ними": Миронов выступил за запрет на двойное гражданство

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов заявил, что пришло время решить проблему двойного гражданства: для него все менее приемлемым становится обладание россиянами гражданства недружественной страны в условиях нарастающего политического давления на Россию извне. Проблема, по его мнению, требует законодательного решения в виде очередного запрета, и фракция СРЗП намерена внести соответствующие поправки в ближайшее время.

"Надо определяться: либо ты с нами, либо с ними - и тогда сдавай один из паспортов", - приводит позицию политика его пресс-служба.

По данным Миронова, в США живет около четырех миллионов соотечественников с российскими паспортами, и в новых условиях "жить на две родины", считает он, нельзя.

"Неправильно одновременно голосовать за президента России и Госдуму, а потом – за президента США и конгресс, которые принимают антироссийские санкции и угрожают гражданам России и ее лидеру", - уверен депутат Госдумы.

Отметим, что в список "недружественных стран" кабмин на неделе включил 48 государств. Туда попали страны Евросоюза, а также другие государства, поддержавшие новые санкции против РФ после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля.