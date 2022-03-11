"Лига безопасного интернета" призвала к полной блокировке YouTube в России

Екатерина Мизулина, возглавляющая "Лигу безопасного интернета", заявила, что настала пора оградить российское общество от вредного, с ее точки зрения, воздействия видеохостинга YouTube. Для этого она желает полной блокировки сервиса на территории страны.

"Несмотря на все громкие публичные заявления, YouTube продолжает создавать благоприятную среду для распространения фейков о России, бесконечных экстремистских заявлений и призывов к применению насилия. YouTube – один из самых злостных нарушителей российского законодательства", - говорится в ее посте.

По мнению Мизулиной, российская сторона не должна терпеть "затыкания рта" на этой интернет-площадке, тогда как на ней регулярно, по мнению общественницы, дезинформируют граждан о действиях РФ.

Отметим, что у YouTube складываются непростые отношения с российской властью в течение нескольких последних лет. В последние недели, сразу после старта российской военной спецоперации на Украине, они усугубились блокировками каналов, связанных с российской официальной пропагандой.