ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:43

"Лига безопасного интернета" призвала к полной блокировке YouTube в России

фото ЗакС политика "Лига безопасного интернета" призвала к полной блокировке YouTube в России

Екатерина Мизулина, возглавляющая "Лигу безопасного интернета", заявила, что настала пора оградить российское общество от вредного, с ее точки зрения, воздействия видеохостинга YouTube. Для этого она желает полной блокировки сервиса на территории страны.

"Несмотря на все громкие публичные заявления, YouTube продолжает создавать благоприятную среду для распространения фейков о России, бесконечных экстремистских заявлений и призывов к применению насилия. YouTube – один из самых злостных нарушителей российского законодательства", - говорится в ее посте.

По мнению Мизулиной, российская сторона не должна терпеть "затыкания рта" на этой интернет-площадке, тогда как на ней регулярно, по мнению общественницы, дезинформируют граждан о действиях РФ.

Отметим, что у YouTube складываются непростые отношения с российской властью в течение нескольких последних лет. В последние недели, сразу после старта российской военной спецоперации на Украине, они усугубились блокировками каналов, связанных с российской официальной пропагандой.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама