Песков: Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал такой феномен, как распространившиеся заявления соотечественников о неловкости, которые они испытывают за свой народ и страну в связи с началом РФ спецоперации на Украине 24 февраля. Этот внутренний конфликт, как следует из его слов, имеет простое разрешение.

"Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, то, значит, он не русский и к нему нет никаких претензий, он не с нами", - приводит позицию чиновника "Интерфакс".

Также Песков призвал россиян к осторожности из-за враждебного отношения к ним иностранцев, о которой известно руководству РФ. Особенно сильна ненависть к согражданам, по его словам, на территории западных стран.

"Это очень опасно и наши сограждане должны быть начеку", - считают в Кремле.

Напомним, что за последние две недели из-за новых пакетов западных санкций россиянам стало значительно сложнее вылететь за границу, а также пользоваться различными электронными западными сервисами, включая платежные. Накануне проблеме изменившегося отношения к россиянам посвятил свои новые песню и клип лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров.