По делу о сожжении чучела активиста Мальцева отправили в СИЗО

Василеостровский районный суд Петербурга постановил отправить в СИЗО на два месяца Игоря Мальцева, которому по статье о хулиганстве вменяют сожжение чучела. Об этом сообщает правозащитный проект "Апология".

Ранее в рамках того же дела активистке Софье Семеновой, имеющей статус подозреваемой, назначили запрет определенных действий.

Следствие считает, что, совершив в день Масленицы 6 марта "немасленичное" сожжение чучела в камуфляжной одежде без опознавательных знаков, оба фигуранта дела проявили грубое неуважение к обществу и нарушили общественный порядок. Перфоманс имел место на льду Малой Невы возле Уральской улицы. Обоим подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.