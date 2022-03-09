Суд назначил активистке Семеновой запрет определенных действий за сожжение чучела  

Василеостровский районный суд Петербурга 9 марта назначил запрет определенных действий студентке СПбГУ Софье Семеновой, подозреваемой в хулиганстве в составе группы лиц (ч. 2 ст. 213 УК), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Ей запрещено использовать средства связи и интернет для публикации чего-либо, посещать места проведения массовых мероприятий и общаться с другими участниками этого дела.

По версии следствия, в последний день Масленицы, 6 марта, она вместе с другим активистом Игорем Мальцевым подожгла чучело в камуфляжной одежде без опознавательных знаков на льду Малой Невы. Обвинение считает, что их действия якобы могли грубо нарушить общественный порядок, а также иметь большой общественный резонанс и вредить интересам России. В тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве, по которой нарушителям грозит до семи лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.

При ознакомлении суда со скриншотами из Telegram-канала петербургского отделения движения "Весна", на которых изображена публикация видео с чучелом, судья Юрий Гершевский удивился, почему у канала всего лишь шесть тысяч подписчиков. По его мнению, это мало.

Также на заседании адвокат "Апологии" Вера Иванова представила суду множество благодарностей Семеновой за успехи в учебе и положительные характеристики от депутата ЗакСа Бориса Вишневского и муниципального совета МО "Владимирский округ".

Кроме того, на заседании допросили родителей подозреваемой, которые заявили о готовности соблюдать все ограничения, вытекающие из меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Иванова также спросила у матери Семеновой, может ли ее дочь попытаться скрыться за границей. Вопрос попытался снять прокурор, но судья с ним не согласился. Гершевский отметил, что сейчас особо некуда уезжать: либо в Казахстан, либо в Беларусь.

Во время обсуждения следователь не смогла сразу назвать причины, по которым Семеновой необходимо назначить заключение под стражу. Мотивировать арест попытался прокурор, который заявил, что подозреваемая якобы может снова нарушить закон. Он также отметил значительный общественный резонанс, подразумевая шесть тысяч подписчиков на Telegram-канале "Весны".

Семенову задержали на 48 часов в понедельник, 7 марта, после обыска в ее квартире. Во время выборов депутатов Заксобрания Петербурга Семенова работала помощницей экс-кандидатки Ирины Фатьяновой. Сейчас Семенова учится на третьем курсе СПбГУ на факультете свободных наук и искусств по направлению "социология".

Накануне Василеостровский районный суд продлил срок задержания ещё одному подозреваемому по этому делу Игорю Мальцеву на 72 часа.

Константин Леньков