Правительство займется подготовкой третьего пакета антикризисных мер

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить третий по счету пакет антикризисных мер, сообщило 11 марта РИА "Новости". Он также поручил правительству следить за ситуаций в экономике и социальной сфере для оперативного реагирования.

"Сейчас очень важно мониторить ситуацию и своевременно принимать решения, чтобы сгладить влияние таких изменений", - заявил Мишустин на заседании кабинета министров.

"У нас есть план антисанкционной работы – его надо не только выполнять, но и, конечно же, постоянно актуализировать в зависимости от развития событий. Нужно оперативно подготовить третий пакет законодательных инициатив, а также целый ряд нормативных актов", - высказался премьер-министр. Он также напомнил, что первый пакет антикризисных мер уже получил одобрение Госдумы, а второй поступил на ее рассмотрение.

Ранее Владимир Путин заявил, что СССР жил в условиях санкций и при этом "развивался и добивался колоссальных успехов". Также он выразил мнение, что санкции против России "в конечном итоге" пойдут ей только на пользу.