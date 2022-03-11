Совфед одобрил законопроект об электронном голосовании

Совет Федерации одобрил 11 марта законопроект о дистанционном электронном голосовании, сообщил ТАСС. До этого сегодня же Госдума проголосовала за него в третьем, окончательном чтении.

Помимо норм, касающихся непосредственно участия в голосовании граждан через интернет, проект содержит положения, ограничивающие возможность избрания лиц, связанных с экстремистскими организациями. Так, россияне с погашенной или снятой судимостью за экстремизм в течение пяти лет не смогут избираться.

Руководители организаций, признанных экстремистскими, не смогут выдвигать свои кандидатуры на президентских выборах в течение пяти лет с момента вынесения решения. Для рядовых членов таких организаций установлен трехлетний запрет.

Кроме того, законопроект предполагает реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента, либо же аффилированных с ними. Такие граждане смогут вести агитацию на выборах лишь при условии информирования о своем статусе.