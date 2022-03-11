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Новости 16:46

"Единая Россия" уходит из Facebook и Instagram

фото ЗакС политика "Единая Россия" уходит из Facebook и Instagram

"Единая Россия" объявила 11 марта об уходе из Instagram и Facebook. Такое решение партийцы связали с "агрессивной антироссийской политикой Meta" (владеющей обеими социальными сетями), "которая разрешила публиковать посты с призывом к насилию в отношении наших солдат".

Согласно сообщению единороссов в Telegram, следить за их деятельностью по-прежнему можно в "Одноклассниках", "ВКонтакте" и на сайте.

Ранее стало известно о появлении новых правил модерации постов Instagram и Facebook на территории некоторых стран. Руководство Meta разрешило публикацию призывов к насилию против военнослужащих и официальных лиц из России и Белоруссии. Генпрокуратура откликнулась на известие обращением в суд с просьбой признать компанию экстремистской организацией, а Следственный комитет возбудил против Meta два уголовных дела.


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