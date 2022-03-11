За две недели суды Петербурга рассмотрели три тысячи дел, связанных с пацифистскими акциями

В период с 25 февраля по 11 марта на рассмотрение петербургских судов поступило 3 784 дела против участников несанкционированных мероприятий. Из них рассмотрено 3 062 дела, отложено 410, возвращено 259, сообщила 11 марта объединенная пресс-служба судов. За две недели прекращено 125 административных дел.

Чаще всего суды выносили решения о штрафе — это произошло в 2 098 случаях. Арестами завершилось рассмотрение 748 дел, обязательные работы назначили 81 человеку.

Наибольшей долей решений об аресте отличились Выборгский, Красногвардейский, Куйбышевский, Невский, Смольнинский и Фрунзенский суды. Так, Выборгский районный суд оштрафовал 63 человека и арестовал 99. Красногвардейский суд арестовал 142 человека при 46 оштрафованных, соотношение для Смольнинского суда выглядит как 13 на 7, для Фрунзенского — 85 на 78. Куйбышевский суд рассмотрел пять дел и во всех случаях вынес решения об аресте. Невский суд арестовал 100 человек, оштрафовал троих и еще одному назначил обязательные работы.

По новой статье о дискредитации Вооруженных сил (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ) в суды Петербурга поступило 10 дел.