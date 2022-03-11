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Новости 19:42

Депутаты Госдумы попадут под блокирующие санкции США

фото ЗакС политика Депутаты Госдумы попадут под блокирующие санкции США

США анонсировали введение полных блокирующих санкций против депутатов Госдумы и руководителей российских банков, попавших под санкции. О соответствующем решении известил 11 марта Белый дом.

"Полные блокирующие санкции в отношении дополнительных представителей российской элиты и членов их семей. Среди них [акционер банка "Россия"] Юрий Ковальчук, руководители банков, попавших под санкции, и члены Думы, которые поддержали законопроект о признании так называемых Донецкой и Луганской республик", — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Подобная мера призвана отрезать российскую элиту от финансовой системы США, заморозить принадлежащие ей активы в Штатах и запретить въезд на территорию страны, уточнили американские власти.

В числе прочих мер оказался запрет на ввоз в США российских драгоценностей, икры и алкоголя.

Фото: pixabay


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