Силуанов заявил о заморозке золотовалютных резервов на 300 миллиардов долларов

Приблизительно половина золотовалютных резервов Банка России подверглась заморозке, сообщил 13 марта глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, речь идет о 300 миллиардах долларов.

"Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640 млрд, около 300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", — приводит слова министра ТАСС.

Часть российских резервов находится в китайской валюте, уточнил министр. При этом, по его словам, западные страны давят на Китай с целью ограничить с ним торговлю. "Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях. Ну, я думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которого мы достигли, и не только сохранить, но и преумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются", — отметил Силуанов.

Также министр сообщил, что долги перед недружественными России странами будут оплачиваться в рублях.

Ранее Минтруд сообщил о выполнении всех обязательств перед пенсионерами, в том числе проживающими за рубежом.

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