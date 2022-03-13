Треть россиян намеревается открыть карты UnionPay

Каждый третий житель России заявил о готовности открыть карту "Мир" — UnionPay после прекращения работы Visa и Mastercard, гласят данные опроса на портале Superjob. Немногим более участников заявили, что не испытывают необходимости оплачивать товары и услуги за рубежом.

О готовности завести карту "Мир" — UnionPay сообщили 35% опрошенных. Еще 37% ответили отрицательно, а 28% затруднились ответить.

"Мужчины чаще женщин хотят завести карту "Мир" — UnionPay: 39% против 28% соответственно. Респонденты в возрасте старше 45 лет о планах оформления "пластика" говорили чаще более молодых сограждан (37%). Но больше всего желающих — среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (44%)", — уточнили в пресс-службе Superjob.

О прекращении работы Visa и Mastercard в России стало известно в начале марта. Накануне российские политэмигранты запустили петицию с призывом к платежным системам вернуть возможность трансграничных переводов.

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