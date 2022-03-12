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Новости 12:27

Российские политэмигранты запустили петицию с призывом к Visa и Mastercard вернуть трансграничные переводы

фото ЗакС политика Российские политэмигранты запустили петицию с призывом к Visa и Mastercard вернуть трансграничные переводы

Россияне, вынужденно покинувшие родину из-за опасений политического преследования со стороны властей, запустили на портале Change.org петицию, адресованную платежным системам Visa и Mastercard, с призывом вернуть возможность трансграничных переводов.

Авторы обращения апеллируют к тому, что не могут оформить за границей новые банковские карты, а все средства лежат на имеющихся, то есть попавших под санкции.

"Решение Visa и Mastercard затрагивает нас — тех россиян, которые сопротивляются Путину и вынуждены были покинуть Россию, потому что нам угрожали тюрьмой за наши политические убеждения. Мы изгнанники, и все деньги, которые у нас есть, находятся в российских банках. Теперь мы не можем платить за жилье, за еду, за одежду и вынуждены возвращаться в Россию. А в России нас наверняка будут преследовать за нашу позицию", — констатируют авторы воззвания.

Те же эмигранты, которые сумели за границей устроиться на работу, не могут присылать своим родным, оставшимся в РФ, никакие средства ввиду блокировки карт Visa и Mastercard, говорится также в петиции.

Отметим, что на момент написания заметки, обращение набрало свыше 42 тысяч человек.

Платёжные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке операций на территории России 6 марта. После этого в Национальной системе платежных карт (НСПК) уточнили, что российские клиенты смогут пользоваться своими картами вплоть до окончания их срока действия. 


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