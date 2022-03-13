Петербургская ЛДПР провела митинг-концерт в поддержку "спецоперации"

В полдень 13 марта во дворе петербургского штаба ЛДПР прошёл митинг в поддержку действий российской армии на территории Украины. Представители партии выразили поддержку президенту Владимиру Путину и провели флешмоб, без которого ни одно подобное мероприятие в последнее время не обходится — выстроились в букву Z.

У штаба собрались около ста человек. Среди присутствующих были депутаты Законодательного собрания Петербурга: лидер фракции Павел Иткин и его однопартиец Андрей Малков. Со сцены рассказывали о решимости президента, необходимости положить конец конфликту в Донецкой и Луганской народных республиках, который, по словам ведущего, длится уже восемь лет. Напомнили и о пророческих способностях основателя партии Владимира Жириновского, который на днях вышел из медикаментозного сна.

— Вы все знаете, что наш лидер Владимир Жириновский на протяжении 30 лет прогнозировал массу моментов исторических. Можно без сомнения сказать, что он пророк нашего времени. Последнюю четверть века он много говорил про Украину. Про то, что может произойти и что произошло сейчас. Он практически все это предсказал, - доносилось из динамиков.

В перерывах между выступлениями на сцену поднимались музыканты, которые исполняли околовоенные песни. Одну из композиций автор представил как "донбасскую шахматную". Припев песни сводился к повтору шахматной позиции Е5 и слова "врагов". В последнем куплете упоминалась самая сильная шахматная фигура и карточная игра 21, которая в простонародье известна как "очко".

Депутат Павел Иткин выступил с короткой речью, в которой упомянул информационную войну и попытки украинцев "затуманить мозг" россиянам, а также пообещал сделать все необходимое для поддержки России, находясь в "тылу". Его коллега Малков призвал сторонников партии сплотиться в такое непростое время. Он добавил, что отказался от Facebook и Instagram и других продуктов Meta, на блокировке которых настаивает Генпрокуратура. Наиболее красноречивым было выступление муниципального депутата МО "Шувалово-Озерки" Евгения Ененкова.

— Для начала хочу сказать тем, кто говорит, что ему стыдно быть русским — можете не стыдиться. Вы не русские. Есть Россия. Россия — все. Все остальное — ничто. Я с гордостью заявляю, что я — русский. Целиком и полностью поддерживаю решение руководства страны. <…> Хотелось бы разобраться с теми, кто сейчас выходит на улицы города. <…> Люди выходят для чего? Чтобы посидеть 15 суток? Получить штраф, испортить себе биографию? Чего они добиваются? Это глупые люди. Проститутки. Их сейчас очень много — это актеры, музыканты, спортсмены, которые за копеечку у товарищей с Запада предают страну, высказываются негативно. Отобрать гражданство, - говорил мундеп.

Ененков также заявил о необходимости национализировать имущество компаний, которые приняли решение уйти с российского рынка. Муниципал также прошёлся по руководителям западных стран, используя слова "маразматик", "гей" и "душевнобольной".

Позже присутствующим выдали партийные флаги, чтобы они вместе с ними выстроились в форме латинской буквы Z. Им аккомпанировали члены общественной организации "Ленинградский рок клуб". Так, около 60 человек стояли с сине-желтыми флагами и выражали поддержку "специальной военной операции" на Украине. А тех, кто придерживается иных взглядов на происходящее в соседней стране, 13 марта у Гостиного двора ждали автозаки, полиция и Росгвардия.















Константин Леньков