На акции у Гостиного двора задержали уже более 30 человек

В Петербурге у здания Гостиного двора на Невском проспекте проходит несогласованная пацифистская акция, передают корреспонденты ЗАКС.Ру. Собравшиеся на площадке у метро не выкрикивают лозунги. Один из мужчин развернул плакат, после чего сразу был задержан.

Полицейские объявляют в громкоговоритель, что у Гостиного двора никакая акция не согласована, и задерживают некоторых людей, оказавшихся не месте. Чем руководствуются правоохранители при задержании, неясно, уточнил корреспондент ЗАКС.Ру.

Двое молодых людей сидели на лавочке на площади у Гостиного двора. К ним подошли омоновцы и попросили показать телефоны, один из парней согласился – после ознакомления с его смартфоном силовики решили его задержать. Он идти в автозак не захотел, и сотрудники ОМОН применили к нему удушающий прием и стали скручивать, после чего все же увели в машину для задержанных.

Также в автозаке оказался мужчина, который раскидал листовки с пацифистским лозунгом. Среди задержанных оказались несколько журналистов, некоторых из них уже отпустили. Один автобус с задержанными сотрудниками СМИ уже отъехал от Гостиного двора. По словам задержанного корреспондента ЗАКС.Ру Андрея Окуня, их везут в Кронштадт. В одном автобусе с Окунем находятся журналист "Новой газеты" Елена Лукьянова, Анастасия Рогачева и Дмитрий Тарусов из SOTA, Анастасия Романова из MR7, Ангелина Трофименко из Avtozaklive и представитель мониторинговой группы Правозащитного совета Петербурга Борис Романов.