Силуанов опроверг возможность дефолта в России

Россия располагает необходимым запасом денежных средств, чтобы выполнять свои обязательства по госдолгу, заявил 14 марта министр финансов Антон Силуанов. Его слова опубликованы в сообщении на сайте ведомства.

Силуанов назвал заявления о неспособности России обслуживать госдолг "не соответствующими действительности". "У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств, — высказался глава Минфина. Заморозку валютных счетов Банка России и Правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований".

Также Силуанов сообщил о готовности "проводить оплаты и в рублях по курсу Банка России на дату платежа". Заодно он указал, что по выпускам еврооблигаций с 2018 года "такая возможность была заложена непосредственно в эмиссионных документах".

Накануне Силуанов заявил, что около 300 миллиардов российских золотовалютных резервов Банка России подверглась заморозке.

Фото: pixabay