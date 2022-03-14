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Новости 12:25

Три моста разведут в Петербурге на неделе

фото ЗакС политика Три моста разведут в Петербурге на неделе

Дворцовый, Большеохтинский мосты, а также мост Александра Невского ждут технологические разводки на этой неделе, рассказало 14 марта СПб ГБУ "Мостотрест". График разводок опубликован на сайте учреждения.

В ночь с 14 на 15 марта, а также с 15 на 16 марта будет разведен мост Александра Невского. Воспользоваться переправой оба раза не удастся с 02:20 до 05:10 ночи.

В ночь с 16 на 17 марта разведут Дворцовый (с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55) и Большеохтинский мосты (с 02:00 до 05:00). Наконец, с 17 на 18 марта Дворцовый мост будет недоступен с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55, а мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10.

О старте пробных разводок мостов "Мостотрест" сообщил 9 марта. Всего до начала навигационного периода, который стартует 10 апреля, городские переправы разведут около 50 раз.


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