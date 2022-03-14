Товары Procter and Gamble подорожают в среднем на 40 %

Крупный производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter and Gamble намерен поднять с 15 марта цены на свою продукцию в России в среднем на 43 %, сообщил в понедельник "Коммерсантъ". Компания объясняет свое решение "нестабильной ситуацией на российском рынке, беспрецедентными трудностями в цепочке поставок", а также удорожанием логистики, материалов и девальвацией рубля.

Согласно письму одного из дистрибуторов P&G в России, закупочные цены на средства для стирки должны вырасти на 30 %, на моющие средства — на 26 %, а на профессиональные средства для уборки — на 74 %. Стоимость товаров детской гигиены вырастет на 47 %, женской — на 33 %. Товары для красоты и здоровья прибавят в стоимости 67 %, средства по уходу за волосами — 63 %, средства по уходу за полостью рта — 58 %, а бритвенные принадлежности — 65 %.

При этом в Procter and Gamble уточнили, что "установление цен в магазине всегда остается на усмотрение продавца".

P&G владеет такими брендами, как Ariel, Tide, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders и другими. В России компании принадлежат два предприятия, которые в сумме производят 60 % продаваемой продукции в стране. Ранее фирма объявила о приостановке инвестиций в российский бизнес на фоне продолжающейся "специальной военной операции" на Украине. Кроме того, ожидается снижение количества наименований продукции P&G в России.

Ранее стало известно о подорожании импортных продуктов в меню петербургских ресторанов. В среднем рост цен составил от 30 до 50 %.

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