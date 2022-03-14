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Новости 12:55

Рестораны McDonald's закроются в России в течение понедельника

фото ЗакС политика Рестораны McDonald's закроются в России в течение понедельника

Компания McDonald's подтвердила планы приостановить работу своих ресторанов в России 14 марта, сообщило ТАСС. Часть заведений закроется после завершения производственных процессов, объяснили в сети общепита.

"Сегодня некоторые предприятия еще работают последний день, так как завершают производство. В целом приостановка работы намечена на 14 марта", — цитирует информагентство слова представителя McDonald's.

Ранее компания известила о временной приостановке работы с 14 марта. При этом в ряде городов, включая Петербург, некоторые рестораны продолжили работу и в назначенный к закрытию день.

Всего в России насчитывается более 850 ресторанов McDonald's, в которых трудятся 62 тысячи работников. По заявлению компании, они продолжат получать заработную плату.


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