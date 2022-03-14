Последние пациенты покидают "Ленэкспо"

Временный госпиталь в "Ленэкспо" прекращает свою работу, сообщил 14 марта "Петербургский дневник". По данным издания, в понедельник отсюда выписываются последние 32 пациента, все они имеют отрицательные тесты на коронавирус.

Как сообщил изданию руководитель временного госпиталя Руслан Дмитришен, начиная с 15 марта госпиталь в "Ленэкспо" прекращает свое существование. На фоне снижения заболеваемости COVID-19 необходимость в дополнительных койках исчезает.

В освободившихся корпусах начнется дезинфекция, а медперсонал вернется на свои обычные места работы.

Ранее стало известно о приостановке приема новых пациентов во временном госпитале. По состоянию на 10 марта там оставалось около 40 пациентов.