В "Ленэкспо" перестали принимать новых пациентов

Временный госпиталь в "Ленэкспо" прекратил прием новых пациентов, сообщила 10 марта "Фонтанка" со ссылкой на городской комитет по здравоохранению. Как сообщило издание, на текущий момент в "Ленэкспо" остается в общей сложности 100 коек.

По сообщению "Делового Петербурга", сейчас во временном госпитале продолжают лечение около 40 пациентов.

Сегодня же стало известно об обратном перепрофилировании 1 024 коек в петербургских стационарах. Информацию об этом распространил городской комитет по здравоохранению.

"С 10 марта выводятся инфекционные койки: Психиатрическая больница № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова — 176 коек; Александровская больница — 446 коек; Городская больница № 38 им. Семашко — 222 койки; 5-й корпус Ленэкспо — 100 коек; Детская городская больница №5 — 80 коек", — гласит сообщение пресс-службы комитета.