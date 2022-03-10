ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:14

В "Ленэкспо" перестали принимать новых пациентов

фото ЗакС политика В "Ленэкспо" перестали принимать новых пациентов

Временный госпиталь в "Ленэкспо" прекратил прием новых пациентов, сообщила 10 марта "Фонтанка" со ссылкой на городской комитет по здравоохранению. Как сообщило издание, на текущий момент в "Ленэкспо" остается в общей сложности 100 коек.

По сообщению "Делового Петербурга", сейчас во временном госпитале продолжают лечение около 40 пациентов.

Сегодня же стало известно об обратном перепрофилировании 1 024 коек в петербургских стационарах. Информацию об этом распространил городской комитет по здравоохранению.

"С 10 марта выводятся инфекционные койки: Психиатрическая больница № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова — 176 коек; Александровская больница — 446 коек; Городская больница № 38 им. Семашко — 222 койки; 5-й корпус Ленэкспо — 100 коек; Детская городская больница №5 — 80 коек", — гласит сообщение пресс-службы комитета.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама