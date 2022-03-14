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Новости 13:31

В СПбГУ эвакуируют два здания после сообщения о "минировании"

фото ЗакС политика В СПбГУ эвакуируют два здания после сообщения о "минировании"

В двух зданиях Санкт-Петербургского госуниверситета объявлена эвакуация после сообщения о "минировании", рассказал 14 марта телеканал "78" со ссылкой на пресс-службу вуза. Заявление о якобы имеющейся бомбе поступило вскоре после полудня.

Эвакуируют учащихся и сотрудников в главном здании СПбГУ на Университетской набережной, 9, и в здании Академической гимназии на Собственном проспекте, 1. Для проведения проверки вызваны сотрудники экстренных служб.

Это не первая эвакуация в обоих зданиях за последнее время. В прошлый раз сообщение о "минировании" поступало 10 марта.


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