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Новости 17:30

Марию Алехину вновь арестовали на 15 суток за неповиновение требованию силовика

фото ЗакС политика Марию Алехину вновь арестовали на 15 суток за неповиновение требованию силовика

Активистку Pussy Riot Марию Алехину вновь отправили под 15-суточный административный арест, сообщили её сторонники, ведущие за неё Twitter.

Статья, которую суд инкриминировал Алехиной, осталась той же – неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Дело в том, что активистка отказалась переходить в другую камеру спецприёмника.

В понедельник, 14 марта, Алехина должна была покинуть стены спецучреждения, куда её отправили 28 февраля.

В предыдущий раз, 8 февраля, она получила первые 15 суток ареста: тогда активистке вменили демонстрацию нацистской символики из-за поста семилетней давности в Instagram.


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