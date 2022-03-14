Марию Алехину вновь арестовали на 15 суток за неповиновение требованию силовика

Активистку Pussy Riot Марию Алехину вновь отправили под 15-суточный административный арест, сообщили её сторонники, ведущие за неё Twitter.

Статья, которую суд инкриминировал Алехиной, осталась той же – неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Дело в том, что активистка отказалась переходить в другую камеру спецприёмника.

В понедельник, 14 марта, Алехина должна была покинуть стены спецучреждения, куда её отправили 28 февраля.

В предыдущий раз, 8 февраля, она получила первые 15 суток ареста: тогда активистке вменили демонстрацию нацистской символики из-за поста семилетней давности в Instagram.