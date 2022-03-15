Петербург временно лишили поставок вакцины "Спутник Лайт"

Петербург на время лишился поставок антиковидной вакцины "Спутник Лайт", известил в ходе пресс-конференции в ТАСС глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец. Сообщение чиновника приводит 78.ru.

При этом, подчеркнул Лисовец, даже несмотря на отсутствие поставок привиться однокомпонентной вакциной можно практически в любом городском пункте. Председатель комздрава уточнил, что вакцинация первым компонентом "Спутника V" приравнивается к вакцинации "Спутником Лайт" — в случае, если пациент уже делал прививку.

Отметим, что в Петербурге продолжает снижаться уровень суточной заболеваемости коронавирусом: за последние 24 часа было выявлено 1 264 новых случая против 1 547 днём ранее, 14 марта.